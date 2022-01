Uncharted il film ha un nuovo trailer che strizza l'occhio ad Uncharted 3

Il film di Uncharted sta per arrivare, dando per scontato l'arrivo contemporaneo o comunque ravvicinato al uscita nelle sale americane, il 18 febbraio. La trasposizione cinematografica di una delle saghe Sony più apprezzate, con protagonista Natan Drake (qui interpretato da Tom Holland), ha avuto uno sviluppo travagliato e che potrebbe avere ripercussione sull'esito finale della pellicola.

Nonostante abbiamo avuto un prodotto come Arcane, al cinema manca ancora un film di successo cui aggrapparsi e gli ultimi Resident Evil o Monster Hunter, non hanno certo cambiato l'antifona. La scena che potrete vedere in calce, sembra ricalcare uno dei pochi momenti iconici di Uncharted 3, con Natan intento a sfidare la gravità dopo essere precipitato da un aereo.

La scena è molto simile, anche a livello di fotografia, che cerca di richiamare i toni visivi presenti nei videogiochi. Manca poco dunque al debutto, incrociando le dita che sia un successo sia di critica sia di pubblico.