Uncharted, lo spin-off mobile Fortune Hunter giunge ad una fine

Naughty Dog ha annunciato che il suo gioco mobile, Uncharted Fortune Hunter, sta per chiudere i battenti. In un tweet, la società afferma che il gioco non è più disponibile per il download dall'Apple App Store o da Google Play. Anche gli acquisti in-game per il titolo sono stati disabilitati.

Se desiderate continuare a giocare all'avventura tascabile Uncharted, potete farlo in modalità offline, a condizione che non lo eliminiate dal vostro dispositivo. Se eliminate il gioco, non può essere reinstallato in un secondo momento.

Uncharted: Fortune Hunter non ha certamente ottenuto lo stesso livello di attenzione dei titoli principali della serie Uncharted. Uno sguardo ai commenti su Twitter sotto all'annuncio mostra che mentre ad alcuni fan mancherà lo spin-off mobile, molti non erano nemmeno consapevoli della sua esistenza.

An important notice for UNCHARTED: Fortune Hunter players: pic.twitter.com/rHMLvv7X2L — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2022

Uncharted: Fortune Hunter è un puzzle game free-to-play lanciato nel 2016 insieme a Uncharted 4: Fine di un Ladro. Con una versione in stile cartone animato dell'eroe della serie, Nathan Drake, il gioco offre oltre 200 puzzle e oggetti sbloccabili da utilizzare nel multiplayer di Uncharted 4. Non è chiaro perché Naughty Dog stia ritirando il suo titolo mobile, probabilmente ciò è dovuto al numero di giocatori che è diminuito nel corso degli anni.

Fonte: Gamespot