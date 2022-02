Uncharted con protagonista un giovane Sully? L'idea arriva dal director di Days Gone

La serie Uncharted è stata accolta calorosamente dai fan che recentemente sono stati premiati con l'arrivo di Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri su PlayStation 5 e prossimamente anche su PC. Ma la serie riceverà prima o poi un nuovo capitolo?

Di recente uno sviluppatore di Naughty Dog ha già assicurato di essere felice di tornare a lavorare ad un certo punto in Uncharted, specificando "Mai dire mai". Tuttavia questa notizia si concentra più che altro su un progetto condiviso dal director di Days Gone. Jeff Ross, creatore di Days Gone, ha partecipato al famoso podcast Sacred Symbols e lì ha menzionato qualcosa di piuttosto interessante.

Ross ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare a Uncharted con protagonista però un giovane Sully. L'ambientazione sarebbe intorno agli anni '70, con un Sully venticinquenne. Ross avrebbe già delle idee interessanti, con la storia che potrebbe mostrare ai giocatori perché Sully ha lasciato i Marine per diventare cacciatore di tesori.

Insomma, le idee a Ross non mancano, ma bisogna vedere se in futuro Naughty Dog deciderà di attingere eventualmente a questa storia per creare un Uncharted con protagonista Sully. Voi cosa ne pensate?

Fonte: VGC