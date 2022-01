Uncharted Il Film in azione nel trailer finale

Uncharted Il Film debutterà tra poco nei cinema e, in vista del lancio dell'attesa pellicola, il canale YouTube di PlayStation Italia ha deciso di pubblicare un nuovo trailer.

Il film di Uncharted è diretto da Ruben Fleischer e, ovviamente, è tratto dall'omonima serie di videogiochi di Naughty Dog per PlayStation. Il film racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland. Con lui ci sarà anche Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Più recentemente, proprio Tom Holland ha rivelato una curiosità sul film di Uncharted. L'attore, infatti, ha svelato che il film è 'nato' da un'idea per un film su un giovane James Bond.

Per quanto riguarda il futuro della serie di videogiochi, sembra che Uncharted 5 per PS5 non sia qualcosa di impossibile. Il creative director Shaun Escayg ha detto, di recente, che un nuovo Uncharted è una possibilità.

Uncharted Il Film uscirà il 17 febbraio.

Fonte: PlayStation.