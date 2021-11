Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5 e PC data di uscita imminente?

Dopo la sua valutazione in Australia, Uncharted: Legacy of Thieves Collection è stato recentemente valutato dall'ESRB per PC e PS5. Poiché è previsto il lancio all'inizio del 2022, questo potrebbe indicare un annuncio della data ufficiale nei prossimi mesi. Forse ai The Game Awards 2021 il 9 dicembre?

Uncharted: Legacy of Thieves Collection include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, entrambi attualmente disponibili per PS4. Avranno una grafica migliorata anche se ulteriori dettagli sui miglioramenti e sulle modalità grafiche devono ancora essere rivelati. Non è inoltre noto se gli attuali possessori delle versioni PS4 potranno eseguire l'aggiornamento in futuro.

"Diventa una leggenda e lascia il segno in Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Vivi il pathos, la narrazione cinematografica e l'iconico franchise dei titoli campioni di incassi più elettrizzanti di Naughty Dog. Scopri le imprese del passato con i ladri Nathan Drake e Chloe Frazer, personaggi tanto carismatici quanto complessi, mentre viaggiano per il mondo in cerca di avventure e storie straordinarie" si legge nella descrizione del gioco.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection dovrebbe arrivare su PlayStation 5 e poi su PC, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

Fonte: Wccftech