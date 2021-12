Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5 ha una data di uscita e un nuovo trailer

Sony ha confermato oggi che Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che rimasterizza Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta per PlayStation 5, verrà lanciato il 28 gennaio 2022. Il pacchetto costerà 50,99 euro e se possedete Uncharted 4 o L'Eredità Perduta su PS4, potete passare alla collezione completa di Legacy of Thieves ad un prezzo di 10 euro. Tuttavia, le versioni offerte tramite PS Plus non fanno parte di questa offerta.

Un post sul blog di PlayStation rileva inoltre che le modalità multiplayer di Uncharted 4: Fine di un ladro non sono incluse nella raccolta PS5. Per quanto riguarda le opzioni grafiche disponibili, c'è una modalità Fidelity che funziona con una risoluzione 4K nativa e mira a 30 fotogrammi al secondo. Una modalità Performance punta a 60 fotogrammi al secondo e una modalità Performance+ opta per 120 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 1080p.

"Grazie alla potenza della console PS5, il caricamento è pressoché istantaneo: entrerai in azione con una rapidità superiore a quella con cui Nathan e Chloe sfoderano le loro armi (che non è male, se hai mai visto Chloe sbaragliare un esercito di mercenari). Goditi l'audio 3D per sapere da quale direzione arrivano i colpi e immergerti nell'ambientazione di entrambi i giochi. Con il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller wireless DualSense, abbiamo migliorato l'esperienza tattile di impatto e resistenza: non è mai stato così bello sentire il motore della tua 4×4 tra le mani o sferrare un pugno per poi aggrapparti a una corda e metterti in salvo con un volo" si legge nella descrizione.

I pre-order di Uncharted Legacy of Thieves Collection sono già attivi. Ricordiamo che il gioco uscirà il 28 gennaio 2022.

Fonte: PlayStation Blog