Uncharted è il quinto film basato sui videogiochi con il maggior incasso di tutti i tempi

Uncharted di PlayStation Productions, il film con Tom Hollan e Mark Wahlberg che adatta i giochi di Naughty Dog al grande schermo, è il quinto adattamento con il maggior incasso mondiale, e se parliamo solo del mercato statunitense, il quarto. Ha raggiunto i 337 milioni di dollari, somma che supera di gran lunga un budget di 120 milioni.

Solo Warcraft, Pokémon: Detective Pikachu, Rampage e The Angry Birds Movie hanno incassato di più e Uncharted non è molto indietro rispetto al film ispirato al gioco di Rovio con $ 352 milioni. Supera Prince of Persia: Sands of Time, Resident Evil: The Final Chapter, Battleship, Sonic the Hedgehog e Resident Evil: Afterlife.

Tom Rothman, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group non ha esitato a descrivere Uncharted come una saga cinematografica, indicando che non sarà l'ultima volta che vedremo Nathan Drake al cinema.

Il film di Uncharted è ancora disponibile nei cinema italiani e se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Gamespot