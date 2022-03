Uncharted Raccolta - L'Eredità dei Ladri su PC potrebbe avere una data di uscita

Sony deve ancora rivelare quando Uncharted Raccolta - L'Eredità dei Ladri arriverà su PC, ma sono emerse notizie non ufficiali sulla data di uscita. Secondo quanto condiviso, la collezione dovrebbe arrivare quindi su PC il 15 luglio.

Questa data di uscita è stata trovata all'interno del database del negozio digitale di Steam e riportata in seguito dal sito SteamDB che tiene traccia delle modifiche al database della piattaforma di Valve.

Uncharted Raccolta - L'Eredità dei Ladri è un titolo che include versioni aggiornate del quarto capitolo della serie e dell'espansione standalone L'Eredità Perduta. Il pacchetto è stato recentemente pubblicato su PS5 e dovrebbe essere disponibile su PC in un secondo momento.

Si prega di notare, tuttavia, che la data non è ancora confermata e come riporta SteamDB la data annunciata potrebbe essere semplicemente un placeholder. Ad ogni modo non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Fonte: GameRant