Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri per PS5 potrebbe aver svelato la sua data di uscita

Come saprete, Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri è in arrivo su PS5 e PC, ma fino a questo momento Sony non ha comunicato alcuna data di lancio per la raccolta.

Tuttavia, sembra che i fan più attenti abbiano trovato una possibile data di uscita per la versione PS5. Stando a quanto scoperto da un utente ResetEra, la raccolta di Uncharted dovrebbe arrivare, almeno su PlayStation, il 4 maggio 2022.

L'utente Modiz ha rintracciato questa data nel codice della pagina PS Store di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri. Considerando che i giochi rimasterizzati erano attesi per l'inizio del 2022, si tratterebbe di un rinvio che, però, non è stato comunicato da Sony in via ufficiale.

Ma oltre a questo, c'è la possibilità che la data sia un semplice placeholder. Non resta che attendere eventuali notizie da Naughty Dog e Sony.

Vi ricordiamo che la versione PC di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è in fase di sviluppo presso Iron Galaxy e verrà pubblicata poco dopo quella PS5.

Fonte: ResetEra.