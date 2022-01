Uncharted Raccolta L'eredità dei Ladri su PS5: Naughty Dog festeggia l'uscita con un nuovo trailer

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri uscirà alla fine di questo mese e Naughty Dog per festeggiare la notizia ha pubblicato un nuovo trailer. La versione rimasterizzata non contiene solo un'avventura, bensì due: Uncharted 4 - Fine di un ladro e Uncharted - L'eredità perduta. Entrambe useranno le funzionalità di PS5 e dei controller DualSense e presentano miglioramenti grafici per rendere Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri un prodotto cinematografico, e al livello di un kolossal.

"La realizzazione di questo trailer a Naughty Dog è stata un'occasione d'oro di rivedere alcuni dei momenti più apprezzati e confrontarci su quello che abbiamo amato della serie, assicurandoci che tutti quei momenti apparissero nel filmato in modo da catapultare giocatori vecchi e nuovi nel mondo di Uncharted" afferma il team di sviluppo.

"Con la tecnologia PS5, siamo entusiasti di portare le storie di Nathan Drake e Chloe Frazer su questa generazione di console, con dettagli ancora più precisi e una fedeltà assoluta. Nessuna di queste imprese sarebbe stata possibile senza il talento e le idee innovative del nostro team, sempre creativo e ambizioso: rimaniamo sempre più stupiti".

Chi possiede Uncharted 4: Fine di un ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta oppure il bundle digitale Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'eredità perduta avrà l'opzione di effettuare l'upgrade a Uncharted: L'eredità dei ladri, versione digitale, per 10€ a partire dal 28 gennaio 2022, il momento del lancio della raccolta.

Fonte: PlayStation Blog