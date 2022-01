Uncharted Raccolta - L'eredità dei ladri è disponibile per il pre-load, svelata la dimensione

Sony ha reso disponibile il pre-load di Uncharted Raccolta - L'eredità dei Ladri per i possessori di PS5 oggi, come confermato tramite il sempre affidabile account Twitter PlayStation Game Size. Uncharted Raccolta - L'eredità dei Ladri è prevista per il lancio su PS5 il 28 gennaio e include la versione rimasterizzata di Uncharted 4: Fine di Un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta.

Non solo, ma dallo screenshot pubblicato dall'account Twitter, sappiamo anche che le dimensioni della raccolta saranno di circa 67 GB, fermo restando che potrebbe esserci una patch al day one di cui ancora non sappiamo nulla.

Il pacchetto offrirà una serie di impostazioni delle prestazioni tra cui scegliere, inclusa la nuova modalità Performance Plus, che mira a 120 FPS. C'è anche la modalità fedeltà che esegue il gioco a 4K/30FPS o la modalità Performance per 60FPS.

Entrambi i giochi Uncharted sono stati completamente creati con il supporto al DualSense, quindi i giocatori possono aspettarsi feedback aptici e trigger adattivi per una maggiore immersione.