Uncharted: svelato ufficialmente il poster del film!

È stata pubblicata una nuova locandina del film Uncharted con Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Sully. Rispetto al primo trailer del prossimo adattamento, non c'è molto da desumere dal poster, ma è comunque sempre bello vedere Drake e Sully di nuovo insieme.

Il poster, che potete vedere in calce a questo articolo, presenta Drake e Sully su quella che sembra essere una costa rocciosa accanto a diversi velieri distrutti. Oltre a ciò, non c'è niente da riportare a parte il fatto che ci sono sicuramente delle luci strane ovunque si trovino e Sully non ha ancora i suoi iconici baffi.

"Uncharted presenta al pubblico l'intelligente Nathan Drake (Tom Holland) e mostra la sua prima avventura di caccia al tesoro con il partner Victor 'Sully' Sullivan (Mark Wahlberg)", recita la sinossi del film in uscita. "Ispirata all'acclamata serie di videogiochi, questa epopea di azione e avventura attraversa il mondo e segue Nate e Sully mentre si imbarcano nella pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato" mentre trovano anche indizi che potrebbero portare al fratello perduto di Nate". Qui di seguito potete dare uno sguardo alla locandina.

We found Tom Holland's 2022 plans on this exclusive #UnchartedMovie poster. 2.18.2022 pic.twitter.com/KPyzk6NypY — Fandango (@Fandango) December 15, 2021

Attualmente l'uscita di Uncharted è prevista per il 18 febbraio 2022.

Fonte: Push Square