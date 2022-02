Uncharted e non solo: Tom Holland vorrebbe fare un film su Jak and Daxter

Dopo Uncharted che uscirà nelle sale il 18 febbraio, Tom Holland non vuole fermarsi e vorrebbe lavorare a un altro film basato sui videogiochi.

In una recente intervista, a Holland è stato chiesto quale potrebbe essere un prossimo adattamento e la sua risposta è stata alquanto sorprendente: Jak and Daxter. Detto questo, probabilmente non è un caso che il franchise sia di proprietà di Sony Interactive Entertainment e inizialmente creato dallo sviluppatore Naughty Dog.

"Mi piacerebbe fare un film su Jak and Daxter e vorrei interpretare Jak", ha detto Holland. "Mi piacerebbe una versione live-action di Jak e Daxter".

La scelta di Jak e Daxter forse è un po' strana, dato che l'ultimo titolo principale del franchise, Jak 3, è stato lanciato nel 2004 su PlayStation 2. Da allora ci sono stati un paio di spinoff e una raccolta rimasterizzata.

Hey, @A24 and @Naughty_Dog. Tom Holland has a great video game adaptation pitch for you guys. pic.twitter.com/QKKbJYWedf — GameSpot (@GameSpot) February 4, 2022

Nel frattempo, come già detto, il film di Uncharted uscirà nelle sale il 18 febbraio dopo diversi rinvii. Nel cast ci sono Tom Holland nei panni di Nathan Drake, Mark Wahlberg nei panni di Victor "Sully" Sullivan e Antonio Banderas nei panni di Santiago Moncada. Il film vedrà anche Sophia Ali (Grey's Anatomy) nei panni di Chloe Frazer e Tati Gabrielle (The 100) nei panni di Braddock. Il regista è Ruben Fleischer (Venom).

Fonte: Comicbook.