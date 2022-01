Uncharted: Tom Holland ha iniziato a giocarci durante le riprese di Spider-Man: Homecoming

Tom Holland, l'attore diventato famoso in tutto il mondo per essere l'attuale Spider-Man al cinema e che presto sarà anche protagonista dell'atteso adattamento cinematografico della saga di videogiochi PlayStation Uncharted, ha riconosciuto in una recente intervista di essersi goduto le avventure di Nathan Drake solo recentemente. In particolare durante le riprese di Spider-Man Homecoming nel 2016, il primo capitolo di film dedicati a questo eroe nell'universo Marvel.

Nonostante Tom Holland sia dichiarato fan di fumetti e videogiochi, ammette di aver scoperto Uncharted nel 2016, quando Sony gli ha regalato una PS4 con la saga di Uncharted. "Sono un grande fan dei giochi. Non li ho scoperti finché non ho iniziato a girare Spider-Man Homecoming", riconosce Tom Holland.

"Uno dei lussi di realizzare questi film di Spider-Man è che sono realizzati da Sony, e un altro di questi è che lavorare per Sony significa farlo per PlayStation. Quindi tutti i trailer degli attori erano dotati dei migliori televisori e della nuovissima PlayStation, e uno dei giochi che mi erano stati dati era Uncharted" , afferma l'attore.

"Io e il mio migliore amico, mentre stavamo girando Spider-Man 1, abbiamo iniziato a giocare alla serie Uncharted. Appena abbiamo iniziato non ci siamo più staccati. Ricordo che hanno cercato di farmi uscire dalla mia roulotte per tornare sul set, e io ero tipo, 'No, no, no, stiamo per completare questa missione, lasciami in pace!'" scherza Holland.

Ricordiamo che in Italia il film di Uncharted arriverà in tutte le sale cinematografiche dal 18 febbraio.

Fonte: Eurogamer