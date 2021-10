Undungeon, l'interessante RPG ambientato in un mondo sconvolto da un cataclisma ha una data di uscita

Lo sviluppatore Laughing Machines e l'editore tinyBuild sono lieti di annunciare che il nuovissimo action-RPG fantascientifico interdimensionale Undungeon arriverà su Xbox One/Series X per l'acquisto e tramite Xbox Game Pass e PC tramite Steam e GOG.com il 18 novembre.

In un dungeon, i giocatori entrano nel ruolo di un "Araldo", incaricato di mettere piede su una terra post-apocalittica per eliminare un cataclisma interdimensionale. La membrana tra le dimensioni si è strappata e sette versioni della terra si sono fusi in una. Miliardi di vite sono state perse in un istante, quelli che sono sopravvissuti hanno chiamato questo evento "The Shift".

Il nuovo mondo che si è formato ha costretto creature molto diverse a convivere e noi giocatori potremo vestire i panni di una di queste creature. I personaggi giocabili saranno sette e tutti si dimostrano molto vari e interessanti sia per abilità che per caratteristiche. Si passa da Tripod, un alieno all'interno di una sorta di mech, a un essere dall'aspetto gelatinoso di nome Goo, passando per Morry, una ragazzina che può sfruttare un'entità potentissima che alberga dentro di lei fino a Marduk, un antico mago sepolto vivo centinaia di anni fa.

"Sviluppare Undungeon è stato un processo impegnativo, ma affascinante. Speriamo di essere stati in grado di creare un gioco in grado di sorprendere piacevolmente i giocatori con il suo universo, la storia e le meccaniche. Speriamo che tutti coloro che giocano a Undungeon possano allontanarsi per un po' dalla frenesia quotidiana e immergersi in un mondo insolito, bizzarro e intrigante del multiverso tra araldi, divinità, e cataclisma galattico, al fine di creare e scegliere il destino del nuovo multiverso" ha affermato Vlad Maxim, Lead Game Designer di Laughing Machines.

Fonte: Gamasutra