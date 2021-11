Unity con $1,6 miliardi compra Weta Digital di Peter Jackson, studio VFX de 'Il Signore degli Anelli' e non solo

Unity, che produce il popolare motore di sviluppo di giochi omonimo, ha annunciato l'intenzione di acquisire gli strumenti, la pipeline, la tecnologia e alcuni tecnici di Weta Digital, studio conosciuto per il suo lavoro su diversi film tra cui "Il Signore degli Anelli".

Weta Digital è stata co-fondata dal regista di LOTR Peter Jackson e ha lavorato su enormi franchise di intrattenimento come Game of Thrones, Il pianeta delle scimmie e molti film Marvel.

L'accordo è un'importante offerta di Unity per portare nuovi potenti strumenti ai team di effetti visivi (VFX), agli sviluppatori di giochi e ad altri settori che si affidano alla computer grafica. È anche una grande mossa competere con Unreal Engine di Epic Games, che è stato utilizzato da Industrial Light & Magic in The Mandalorian e dallo sviluppatore di League of Legends Riot Games per le fasi di eSport in realtà mista.

Unity intende acquistare Weta Digital per $ 1,625 miliardi in contanti e azioni e l'accordo dovrebbe concludersi durante il quarto trimestre di Unity. Oltre a questo 275 ingegneri di Weta Digital passeranno a Unity, così come "dozzine" di strumenti dell'azienda. I team VFX di Weta Digital non sono inclusi nell'accordo ma invece, faranno parte di un'entità autonoma chiamata WetaFX che sarà ancora di proprietà maggioritaria di Jackson.

Fonte: IGN