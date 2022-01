Unity ha sviluppato una simulazione di combattimento aereo per l'aeronautica americana

L'aeronautica americana ha condiviso dei vari documenti i quali affermano che Unity ha sviluppato una simulazione di "combattimento aereo" ravvicinato tra due veicoli.

"La tecnologia basata sull'unità fornirà un ambiente di simulazione tridimensionale e le basi per l'intelligenza artificiale...che ha lo scopo di abilitare la funzionalità attraverso una simulazione 'dogfight', ovvero una simulazione di battaglia aerea tra aerei da combattimento condotta a distanza ravvicinata" si legge nei documenti.

Unity è stata assunta per migliorare l'Advanced Framework for Simulation, Integration, and Modeling della US Air Force. Afferma che aveva un "motore fisico insostituibile", ma la grafica di bassa qualità ha indebolito l'esperienza, ecco perché l'aeronautica militare americana ha stretto un accordo con Unity. "Il più grande punto di forza di Unity, tra le sue numerose offerte, è che fornisce un rendering grafico in tempo reale di qualità tripla A in un ambiente di simulazione tridimensionale", si legge nei documenti. "Unity fornisce anche le basi per estensioni come formazione e agenti di intelligenza artificiale, supporto multiplayer, servizio cloud, un'ampia base di sviluppatori, flussi di lavoro semplificati, ecc., Tutto ciò potrebbe essere applicato nei piani di crescita futuri di questo progetto".

Una parte del documento.

Il problema risiede nella comunicazione di Unity ai suoi dipendenti. Lo scorso anno, molti hanno sviluppato la tecnologia senza rendersi conto che il loro lavoro sarebbe stato utilizzato dai militari. "La maggior parte del lavoro di Unity AI dà potere ad altri progetti governativi, quindi in questo modo può essere difficile valutare il proprio contributo ai progetti governativi", ha detto una fonte anonima.

Fonte: Vice