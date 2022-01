Unity ha acquisito Ziva Dynamics, all'avanguardia nella creazione di volti iperrealistici

Dopo l'acquisizione di Activision Blizzard a opera di Microsoft, quel che viene dopo non ha ovviamente lo stesso risalto mediatico, ma mai abbassare la soglia d'attenzione. Anche Unity si sta dando da fare, acquisendo una compagnia sconosciuta ai più, ma che sta rivoluzionando il mondo delle animazioni facciali digitali: Ziva Dynamics.

Questa acquisizione cambia alcuni piani per il futuro, soprattutto per chi utilizza Unreal Engine 5 e i tool sviluppati da Ziva, come il Face Trainer, capace di realizzare volti umani e non, grazie all'IA neurale. Di fatto, dopo l'acquisizione, questo diverrebbe esclusiva Unity, complicando le cose a chi aveva in mente di sviluppare qualcosa di nuovo con questa tecnologia, grazie anche alla nuova potenza di console e schede video.

Come potete vedere nel video qui sotto, il livello di realismo è impressionante, facendo impallidire produzioni del calibro di The Last of Us Part II. Tuttavia, non è difficile immaginare una contromossa di Epic nello sviluppare una tecnologia similare da integrare nel suo Unreal Engine.

