Unpacking e Inscryption dominano gli Independent Games Festival Awards

L'Independent Games Festival ha rivelato i finalisti per la ventiquattresima edizione degli IGF Awards, una premiazione che riguarda esclusivamente giochi indie. Ad aver ricevuto più nomination sono stati Unpacking e Inscryption, due piccole perle uscite nel corso dello scorso anno rispettivamente di Witch Beams e Daniel Mullins Games.

Fra gli oltre 400 indie, ci sono altre produzioni che si sono fatte molto conoscere in questi mesi, come Loop Hero, The Eternal Cylinder, Cruelty Squad, Sable, Jett: The Far Shore e The Wild at Heart.

Unpacking è, per citare la recensione di Eurogamer a cura di Nicholas Mercurio, "un puzzle game con un'impronta narrativa convincente e radicata, che lo porta a essere una delle esperienze indipendenti più stimolanti del 2021, nonché una gradita sorpresa per chiunque sia un grande appassionato di prodotti del genere".

Inscryption, invece, è "Un'originale e sorprendente follia. Satira, metagame e thriller travestiti da "semplice" gioco di carte. [...] Se l'universo indie sa ancora essere così affascinante il merito è di follie fuori dagli schemi come queste" secondo la recensione a cura di Alessandro Baravalle

