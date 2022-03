Unpacking, il particolare puzzle game sta per arrivare anche su PS5 e PS4

I giochi non devono sempre essere esperienze stressanti dove i giocatori sono inseguiti da zombie o devono sopravvivere tra boss e mostri nell'Interregno. Ci sono titoli che hanno lo scopo di essere rilassanti, come ad esempio Unpacking.

Unpacking è stato lanciato l'anno scorso e, come dice il titolo, è un gioco in cui vi sposterete di casa in casa con il compito di disfare le valigie e di allestire il nuovo appartamento. La novità è che Unpacking sarà presto disponibile su PS4 e PS5. Witch Beam ha rivelato la notizia tramite un nuovo trailer che potete trovare in calce a questa news.

"Unpacking è un gioco zen sull'esperienza familiare di tirare fuori oggetti dalle scatole e sistemarli in una nuova casa. Metà puzzle a blocchi e metà decorazione della casa, ti invitiamo a creare uno spazio soddisfacente scoprendo indizi sulla vita che stai tirando fuori dalle scatole. Nel corso di otto traslochi, avrai la possibilità di creare un legame con un personaggio che non vedi mai e una storia che non ti viene mai raccontata" si legge nella descrizione.

Per quanto riguarda la data di uscita, ancora non è stata annunciata, ma il gioco dovrebbe arrivare sui dispositivi PlayStation "presto".

