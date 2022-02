Unreal Engine 5 entra in fase Preview e si avvicina sempre più al lancio completo

Lo sviluppo di Unreal Engine 5 sta procedendo. A fine maggio 2021, Epic ha reso disponibile per la prima volta agli utenti interessati l'accesso anticipato della nuova versione del motore. Da allora ci sono sempre state demo impressionanti, con il tutto che è culminato con l'impressionante demo UE5 The Matrix Awakens.

La primavera di quest'anno era già stata citata nel 2021 come data di lancio per la "versione completa" di Unreal Engine 5. Questo piano sembra essere in dirittura d'arrivo, perché ora Unreal Engine 5 è entrato in fase di Preview. Epic sta attualmente continuando a lavorare sulla versione finale, in cui tutte le funzioni che si desidera includere sono disponibili per il test. Oltre a molti miglioramenti agli strumenti già presentati, come il motore micropoligonale Nanite o Lumen per l'illuminazione globale dinamica, gli interessati troveranno anche nuovi strumenti di animazione.

Mentre l'obiettivo di Unreal Engine 5 in accesso anticipato era quello di introdurre nuove funzionalità per lo sviluppo di giochi di nuova generazione, l'anteprima ha lo scopo di incoraggiare gli sviluppatori di tutti i settori a testare il motore. Una delle cose che vale la pena menzionare su Nanite è che l'utilizzo della memoria è stato ottimizzato e con esso la velocità, la stabilità e la qualità.

Se siete curiosi, a questo link potete dare uno sguardo al changelog ufficiale.

Fonte: Eurogamer