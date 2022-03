Un uomo è stato arrestato per aver inviato minacce di morte SEGA

Un uomo di 54 anni residente a Toyokawa, in Giappone, è stato arrestato il 16 marzo con l'accusa di aver inviato ripetute minacce di morte a Sega.

Secondo Yomiuri, Akira Watanabe avrebbe inviato 12 e-mail minacciose tra dicembre 2021 e febbraio di quest'anno. Presumibilmente avrebbe scritto che avrebbe "dato alle fiamme l'azienda", "ucciso i dipendenti" e persino, secondo TBS News, "ucciso la famiglia e i figli dei dipendenti".

Secondo quanto riferito, Watanabe ha inviato e-mail al modulo di contatto dell'azienda di Sega dal suo telefono cellulare. Il sospetto è stato arrestato e ha confessato di aver inviato le e-mail, dicendo di aver "perso in un gioco online ed era frustrato". I media locali giapponesi non hanno nominato il gioco.

Le minacce di dare fuoco a Sega rievocano la tragedia della Kyoto Animation che ha provocato 36 morti in un attacco che ha scosso la nazione e il mondo.

Negli ultimi anni si sono verificati altri episodi di arresti di persone per minacce simili. Ad esempio, nel settembre 2019, la società di giochi Akira con sede a Tokyo ha ricevuto minacce tramite il suo modulo di contatto online. Ci è voluto un anno per individuare il possibile colpevole. Dopo un caso giudiziario, il 5 ottobre 2021 è stato finalmente emesso un verdetto di colpevolezza.

Nel 2020, uno studente delle superiori è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato di far saltare in aria Konami e di uccidere il personale dell'azienda. Il sospetto, che ha confessato di aver scritto le minacce, era sconvolto dai problemi di connessione con un gioco online. L'anno scorso, uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di rilasciare gas velenosi in una sala giochi.

Sulla scia della tragedia della Kyoto Animation, le società di videogiochi e le autorità giapponesi hanno mostrato tolleranza zero per tali minacce.

Fonte: Kotaku.