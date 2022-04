Usain Bolt si tuffa negli eSport e diventa co-proprietario di WYLDE

Usain Bolt sta correndo in una nuova direzione, poiché questa settimana il campione di sprint giamaicano è diventato co-proprietario dell'organizzazione irlandese di eSport WYLDE.

Bolt sarà attivamente coinvolto negli sforzi per far crescere il marchio WYLDE, ha annunciato la società. L'organizzazione attualmente schiera team in Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League e FIFA.

Bolt ha pubblicato una dichiarazione: "WYLDE è in viaggio per diventare uno dei più grandi marchi nello sport in più rapida crescita. Negli eSport, come nell'atletica leggera, è fondamentale avere quella mentalità competitiva e vincente. Non vedo l'ora di lavorare con il team dirigenziale WYLDE per aiutare i nostri giocatori a raggiungere il loro potenziale, prendendosi anche cura del loro benessere fisico e mentale".

Ha aggiunto sul suo account Twitter: "È ora che l'uomo più veloce del pianeta si unisca allo sport in più rapida crescita al mondo, gli eSport".

Il co-fondatore di WYLDE David Cronin ha aggiunto: "Usain porta WYLDE al livello successivo. Con la sua vasta esperienza competitiva e la mentalità olimpica, la sua guida sarà inestimabile mentre continuiamo a costruire strutture professionali per supportare lo sviluppo dei nostri giocatori."

Cronin è l'ex presidente e amministratore delegato di American Ireland Funds ed è stato uno degli azionisti fondatori dell'azienda tecnologica irlandese Qumas. Ha co-fondato WYLDE con Steve Daly.

Bolt, 35 anni, ha vinto otto medaglie d'oro olimpiche: due a Pechino nel 2008, tre a Londra nel 2012 e tre a Rio de Janeiro nel 2016. Ha aggiunto 11 medaglie d'oro ai campionati del mondo prima di ritirarsi dalle competizioni nel 2017.

Fonte: Reuters.