Valkyrie Elysium svelato con trailer e primi dettagli! L'amata serie di Valkyrie torna quest'anno

Durante l'ultimo State of Play di PlayStation, Square Enix ha rivelato Valkyrie Elysium, il nuovo titolo dell'acclamata serie Valkyrie.

La serie Valkyrie illustra la fine dell'umanità e il seguente incontro con gli dei in un mondo straordinario ispirato alla mitologia scandinava. Questo avvincente action RPG porta la saga su PS4 e PS5 con un'avventura nuova e indipendente.

Valkyrie Elysium è un GDR d'azione che punta a presentare una storia epica, paesaggi meravigliosi, e un frenetico sistema di combattimento che combina strategia, azione e un sistema di combo unico che metterà a dura prova velocità di pensiero e reazione.

Il gioco si svolge in un passato lontano, in un mondo dove il Ragnarok, la fine dei tempi, incombe sui reami. Con le ultime forze, il Padre di tutti crea un emissario per la redenzione, una valchiria solitaria in grado di salvare questo mondo destinato a perire. Durante la discesa nella terra desolata, questa impavida guerriera incontrerà molte sfidee scoprirà la verità nascosta dietro l'imminente distruzione.

Valkyrie Elysium comprende anche elementi del classico gameplay della serie Valkyrie, come gli einherjar, guerrieri arruolabili che si uniranno all'eroina e combatteranno al suo fianco quando evocati. Ma è anche un gioco con un ricercato stile artistico che cattura lo spirito della serie originale con modernità. Il tutto a 4K e 60 fps su PS5.

Valkyrie Elysium arriva su PS5 e PS4 nel 2022.