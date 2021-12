Valorant perde il game director Joe Ziegler che lavorerà ad un altro progetto con Riot Games

Il game director di Valorant, Joe Ziegler, se ne va per dirigere un nuovo progetto sempre a Riot Games. In una dichiarazione pubblicata sul sito Web ufficiale, Ziegler ha confermato che avrebbe lasciato il gioco dopo otto anni e avrebbe passato le redini al collega Andy Ho.

"Dopo otto anni di lavoro su Valorant, costruendolo da zero con un team di sviluppatori dedicati e appassionati che hanno lavorato instancabilmente per servire tutti voi con il rispetto e l'ammirazione che meritate, sto passando il ruolo di game director dello sparatutto al mio buon amico, Andy Ho", ha scritto Ziegler.

"Andy è una persona che sono orgoglioso di dire che ha dedicato molti anni a Valorant e la cui dedizione personale a fornire i più alti standard ispira tutti coloro che lavorano con lui. Ha la mia piena fiducia nel fatto che continuerà a crescere e far evolvere Valorant anno dopo anno per diventare ancora migliore di quello che potevo immaginare. Per quanto riguarda me, inizierò qualcosa di nuovo nella speranza che possiamo anche scalfire la superficie dell'incredibile impatto che Valorant ha già avuto finora".

Per adesso non ci sono informazioni su questo nuovo progetto da parte di Ziegler, perciò non ci resta che attendere per avere dettagli ufficiali.

Fonte: Dexerto