Valorant: Riot posticipa il torneo a causa della guerra in Ucraina

Quello che sta accadendo in Ucraina non passa inosservato e tutte le parti dal grosso impatto economico o con partecipazioni internazionali stanno subendo l'influenza del conflitto. Come lo sport tradizionale, anche l'esport subirà dei posticipi, a cominciare dall'EMEA Valorant Champions Tour 2022.

Questo perché, come ovvio che sia, vi sono anche diversi giocatori russi e ucraini tra le squadre che gareggiano nel torneo, tra cui Gambit, Natus Vincere, FunPlus Phoenix e Acend ed è per questo che Riot ha deciso di posticipare il torneo, comunicandolo via twitter:

After careful consideration, we have decided to postpone VCT EMEA Week 3 games. Our community?s welfare is integral to us and at this time, our number one priority is to support the players, casters, staff and fans affected by the escalating crisis in Ukraine. — VALORANT Champions Tour EMEA (@valesports_emea) February 24, 2022

"Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di posticipare i giochi della settimana 3 di VCT EMEA. Il benessere della nostra comunità è parte integrante di noi e in questo momento, la nostra priorità numero uno è supportare i giocatori, i caster, lo staff e i fan colpiti dall'escalation della crisi in Ucraina."

Ulteriori novità in merito arriveranno successivamente, sperando sia il prima possibile, segno di una pace arrivata.

Fonte: gamesindustry.biz