Valve sembra aver interrotto i pagamenti su Steam agli sviluppatori ucraini

Secondo quanto riferito, Valve ha smesso di pagare gli sviluppatori con sede in Ucraina per la vendita dei loro giochi su Steam, citando "l'ambiente attuale" per la sua decisione.

L'utente Twitter e sviluppatore di videogiochi YellowAfterlife ha condiviso uno screenshot che sembra mostrare un'e-mail inviata da Valve. L'e-mail afferma che le informazioni bancarie dell'utente sono state disattivate e spiega che "a causa dell'ambiente attuale, non siamo in grado di inviare pagamenti bancari in Bielorussia, Russia e Ucraina".

"Fino a quando le informazioni bancarie non saranno corrette, Valve non sarà in grado di effettuare pagamenti a tuo favore", si legge nell'e-mail. YellowAfterlife afferma che "questo non ha alcun impatto su di me personalmente (dal momento che non sono il 'proprietario' di alcun titolo a pagamento", ma chiarisce che influenzerebbe "chiunque si affidi a Steam come fonte di reddito in questi tempi difficili".

In a new development, Valve completely ceases sending developer/publisher payments to Russia, Belarus... and Ukraine



This doesn't impact me personally (since I'm not the "owner" of any paid titles), but for anyone relying on Steam as their source of income in these trying times, pic.twitter.com/Ix6YnJM0Xj — Vadym ?? (@YellowAfterlife) March 18, 2022

Diversi sviluppatori ucraini hanno pubblicato la stessa mail che è stata inviata da Valve. Attualmente la società non ha ancora fatto una dichiarazione a riguardo.

Fonte: The Gamer