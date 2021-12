'Valve sta investendo su nuovi giochi e visori' parola di Gabe Newell

In un liceo neozelandese, Gabe Newell ha parlato di molte cose. La conversazione ha toccato varie parti dello spazio tecnologico, dalla realtà aumentata (AR) alla realtà virtuale (VR). In particolare, ha citato il recente gioco Half-Life: Alyx come un passo in questa direzione. Questa impresa non sarà nemmeno l'ultima per Valve: Newell ha molti piani a lungo termine quando si tratta di sviluppare e condividere nuove tecnologie.

Parlando delle interfacce cervello-computer, Newell ha dichiarato: "Penso che le interfacce cervello-computer saranno incredibilmente dirompenti, una delle transizioni tecnologiche più dirompenti che avremo. Quindi penso che sia super prezioso. Stiamo facendo grandi investimenti in nuovi visori e giochi per quelle categorie di applicazioni, ma guardiamo anche al futuro per capire come si evolveranno le cose".

Gabe Newell in sostanza sta cercando di investire in cose come la realtà aumentata e virtuale, come trampolino di lancio verso tecnologie ancora più sorprendenti che potrebbero far parte appunto di Valve.

Attualmente Newell non ha svelato nessun prodotto nuovo di Valve, anche perché ora la società è focalizzata al 100% sulla produzione e la consegna di Steam Deck.

