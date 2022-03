Valve lavora a quattro giochi non annunciati? Un dataminer scopre dettagli all'interno di Aperture Desk Job

Recentemente lo YouTuber e giornalista Tyler McVicker ha scoperto alcuni riferimenti all'interno di Aperture Desk Job, il gioco gratuito pubblicato qualche giorno fa e ambientato nell'universo di Portal. Nel gioco sarebbero nascosti quattro nuovi potenziali titoli a cui Valve starebbe lavorando e tra questi, uno fa riferimento a "Citadel", qualcosa che potrebbe essere collegato ad Half-Life.

Citadel potrebbe essere effettivamente un altro Half-Life in lavorazione, tuttavia, come dice McVicker, nulla è ufficiale fino a quando Valve non annuncerà direttamente. Ma sappiamo qualcosa di Citadel grazie al datamining di McVickers.

"In qualche modo, una quantità significativa di commenti sul codice Citadel si trova solo nelle DLL di Aperture Desk Job", ha detto McVicker nel suo video. "Citadel sembra essere un ibrido RTS-FPS Combine vs Ribelli, basato su squadre e classi. Il gioco sembra avere una campagna... e due sistemi principali. I robot hanno un sistema di comportamento dinamico, uno stato d'animo e un sistema di memoria che cambia il modo in cui reagiscono a qualcosa durante una partita a Citadel". McVickers continua notando che Citadel ha "oggetti" che sono "attaccati al corpo del giocatore" - questi servono come abilità, uno dei due sistemi principali menzionati. Ci sono anche i bot.

Ma non è tutto ciò che McVicker ha scoperto all'interno di questi dati. Ha anche trovato riferimenti al porting Source 2 di Counter-Strike: Global Offensive e "una ricreazione del gioco Portal precedentemente cancellato". Sappiamo che Valve ha alcuni giochi "emozionanti" in fase di sviluppo, quindi tutto è pronto per una nuova ventata di vita nel suo reparto di sviluppo di giochi.

Fonte: VGC