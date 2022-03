Valve ha altre sorprese oltre Steam Deck! Ci sarebbero più giochi in sviluppo

Valve è ancora alla ribalta grazie al recente lancio di Steam Deck, che sta già raggiungendo le case dei primi giocatori. Questo momento, considerato da Gabe Newell come qualcosa di rivoluzionario, è arrivato di pari passo con un'altra sorpresa: Aperture Desk Job, una sorta di demo che serve a scoprire le funzionalità del nuovo PC portatile.

Tuttavia Valve non sta pensando solo a Steam Deck: Greg Coomer, uno dei designer del PC portatile, in un'intervista con Axios ha condiviso qualche dettaglio in più sui prossimi lavori della società. E tra questi progetti sembra ci siano davvero diversi giochi ovviamente non ancora annunciati.

A seguito di una domanda su Aperture Desk Job e sui piani dell'azienda per i titoli futuri, il designer ha risposto: "Ci sono più giochi in sviluppo in questo momento in Valve e penso che siano piuttosto eccitanti". Non ha fornito maggiori dettagli su quali siano questi giochi, quindi dovremo aspettare che l'azienda faccia più luce sui suoi progetti imminenti.

Quali saranno questi titoli? Non ci resta che attendere un reveal ufficiale da parte di Valve.

Fonte: GamesRadar