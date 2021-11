Steam vieta i giochi blockchain ma l'RPG MIR4 continua a spopolare

Lo scorso mese Valve ha dichiarato che i giochi basati sulla tecnologia blockchain non saranno più consentiti su Steam. Secondo le linee guida della piattaforma, sono vietate tutte quelle applicazioni "basate sulla tecnologia blockchain che emettono o consentono lo scambio di criptovalute o NFT". Nonostante ciò uno dei primi 10 giochi più giocati su Steam è MIR4, un RPG usato per mining di criptovalute.

Secondo ciò che Valve ha dichiarato, MIR4 sarebbe tra quei gioco vietati sulla piattaforma, ma il gioco è attualmente ancora online e disponibile per gli utenti. Da quando è stato lanciato su Steam ad agosto, MIR4 ha aumentato il suo numero di giocatori di mese in mese. Tra l'altro il gioco non nasconde nemmeno la sua vera natura.

Ci sono diverse recensioni che lo descrivono com'è, ovvero una pura operazione di mining di criptovalute messa sotto forma di un gioco. Non è ancora chiaro perché MIR4 si trova ancora su Steam nonostante stia violando chiaramente le linee guida della piattaforma.

Per adesso Valve non ha fatto ancora nessuna dichiarazione. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: Gamepur