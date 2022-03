Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, il battle royale vampiresco ha una data di uscita

Dopo un periodo di accesso anticipato conclusosi con l'annuncio di un lancio completo durante la primavera, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ora ha una data di uscita ufficiale. Il gioco sarà disponibile su PS5 e PC il 27 aprile.

Lo studio Sharkmob sembra finalmente pronto per far entrare sul mercato questo nuovo battle royale. La sua uscita è quindi annunciata per il 27 aprile, tra meno di un mese, in crossplay su PC e PS5. Il gioco sarà un battle royale in PvPvE in cui clan di vampiri si sfideranno per le strade di Praga, facendo attenzione a non farsi vedere dalla popolazione umana pena la perdita di punti. Per ravvivare un po' le cose, dovranno anche confrontarsi con i cacciatori della Seconda Inquisizione, determinati a ripulire le strade della capitale ceca.

Sharkmob coglie l'occasione per sollevare il velo su una Founder's Ultimate Edition per la versione PS5. In questa edizione, il gioco sarà accompagnato da una maschera da samurai in esclusiva, due outfit anch'essi esclusivi, più di 100 oggetti cosmetici e 1000 gettoni da spendere nel negozio del gioco, il tutto ad un prezzo di 60 euro.

Ricordiamo ancora una volta l'uscita: Vampire the Masquerade Bloodhunt sarà disponibile dal 27 aprile.

Fonte: Gematsu