Vampire: The Masquerade - Bloodhunt in azione in un nuovo gameplay trailer

Lo sviluppatore Sharkmob ha lavorato duramente sul suo prossimo gioco multiplayer battle royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, che ha anche ricevuto da poco un nuovo trailer ai The Game Awards 2021.

Il video mostra vari aspetti dell'esperienza di gioco, come l'arrampicarsi sugli edifici e il saltare sui tetti per spostarsi da un luogo all'altro, lo sparare e combattimento corpo a corpo, la personalizzazione e molto altro.

Ovviamente, in quanto vampiri, i giocatori avranno anche accesso a poteri soprannaturali, che possono essere usati in battaglia contro altri giocatori per ottenere un vantaggio.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è già disponibile su PC tramite Steam Early Access, anche se dovrebbe uscire dall'accesso anticipato nella primavera del prossimo anno, insieme a una versione PS5.

Dal lato single player dell'universo del World of Darkness, i fan attendevano maggiori informazioni sull'attesissimo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, che, secondo Paradox Interactive, sta "procedendo bene" - anche se ancora non sappiamo chi sta esattamente sviluppando il gioco.

