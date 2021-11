Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, lo sviluppo procede ma lo studio che lavora al gioco è ancora segreto

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato annunciato a marzo 2019 e, da allora, i lavori sul tanto atteso sequel hanno lasciato i fan in un perenne stato di preoccupazione. Gli aggiornamenti sul suo sviluppo sono stati piuttosto sporadici e molti di loro dicevano che il gioco era stato rinviato. Il lavoro sul titolo è stato così duro che, solo il mese scorso, l'editore Paradox Interactive ha ammesso che Bloodlines 2 era sull'orlo della cancellazione.

Al momento, tutto ciò che si sa di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è che non uscirà entro la fine di quest'anno e che Hardsuit Labs (di cui Paradox possiede una quota di minoranza) non ci sta più lavorando. Questo è stato rivelato a febbraio, con Paradox che ha aggiunto che un nuovo studio avrebbe rilevato lo sviluppo.

Più di recente, durante il rapporto intermedio del terzo trimestre di Paradox, all'editore è stato chiesto se ci fossero notizie su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 o sul suo misterioso nuovo sviluppatore. Il direttore finanziario Alexander Bricca ha detto senza mezzi termini che no, non c'è ma, ha assicurato che lo sviluppo sta procedendo bene.

Ha aggiunto che ci vorrà ancora del tempo prima che Paradox possa offrire una nuova data di uscita. Per quanto riguarda il motivo per cui sta mantenendo segreta l'identità del nuovo sviluppatore, è perché Paradox vuole che si trovi in ​​una situazione in cui può concentrare tutte le sue energie sullo sviluppo del gioco e non preoccuparsi di dover affrontare i fan.

