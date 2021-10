Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha rischiato di essere cancellato quest'anno

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato uno dei giochi più attesi del 2021 fino a quando non è stato rinviato a causa del cambio di sviluppatore - inizialmente Hardsuit Labs - e la situazione pandemica. Tuttavia il gioco di ruolo di Paradox stava per essere cancellato nel momento più critico, secondo il CEO dell'azienda, Fredrik Wester.

"Quando abbiamo tolto il gioco al team originale abbiamo avuto una lunga revisione nel caso in cui avessimo dovuto annullarlo o continuare ulteriormente. Eravamo pronti a chiudere completamente la produzione, ma abbiamo ricevuto una proposta che ci ha convinto abbastanza a continuare", afferma Wester, che è fiducioso di avere tra le mani un buon gioco che soddisfi le aspettative dei fan.

In questa stessa intervista Wester afferma che il successo o meno di Bloodlines 2 influenzerà i futuri titoli di Paradox. "Mi piacerebbe vedere una buona accoglienza per Bloodlines prima di scommettere pesantemente sul genere. C'è una grande voglia di vedere buoni giochi nel ruolo e ovviamente non voglio chiudere nessuna porta. Ma voglio vedere cosa succede, cosa possiamo fare e come verrà accolto Bloodlines 2".

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 è attualmente in via di sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: NME