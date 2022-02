Vampire The Masquerade - Swansong in tanti dettagli grazie al nuovo video diario degli sviluppatori

Il publisher Nacon e lo sviluppatore Big Bad Wolf Studio hanno pubblicato un nuovo video per il prossimo gioco di ruolo narrativo basato sulla trama Vampire: The Masquerade - Swansong. Il Lead Quest Designer Eliott Hipeau nell'ultimo diario degli sviluppatori condivide alcuni punti che rendono il gioco unico.

Come in The Council, il precedente titolo di Big Bad Wolf, il focus sarà sui dialoghi e sulle decisioni prese dai giocatori in ogni storia. Ma per includere meccaniche specifiche del genere dei giochi di ruolo, alcune scelte saranno accessibili solo se il nostro personaggio avrà raggiunto un livello sufficiente in una delle statistiche sulla sua scheda del personaggio. In questo modo, i giocatori non potranno fare affidamento esclusivamente sulle proprie capacità di vampiro, soprattutto perché sarà fondamentale rimanere in incognito.

Vampire: The Masquerade - Swansong è un gioco di ruolo narrativo in cui vestirete i panni di tre vampiri, ognuno dei quali è un membro di una società segreta che tira i fili dell'umanità da dietro le quinte. Quando una notte di festa si trasforma in spargimento di sangue, le scelte che faranno definiranno il destino di Boston.

Vampire: The Masquerade - Swansong arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC il 19 maggio e successivamente su Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Everything