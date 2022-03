Vampire: The Masquerade Swansong mostrato con il primo gameplay

Vampire: The Masquerade Swansong è stato finalmente mostrato, un piccolo trailer da tre minuti in grado di mostrare le prime peculiarità del nuovo RPG, incentrandosi sulle scelte fatte dal giocatore. Ambientato a Boston, potremo interagire con diversi personaggi, in un modus operandi che verte all'investigazione.

Vengono anche presentati tre protagonisti, ognuno con caratteristiche uniche. All'interno del gameplay trailer vediamo ad esempio Laysha cambiare il proprio aspetto in maniera radicale per assumere le sembianze di qualcun altro ed eventualmente passare inosservata. Vampire: The Masquerade Swansong arriverà su Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 19 maggio 2022. Questa la sinossi del titolo:

"Quando un attacco a sorpresa getta i vampiri di Boston nel Caos, con innumerevoli morti o scomparsi, Prince si rivolge a quelli di cui può fidarsi, Galeb, Leysha e Emem. Ci vorranno le loro abilità per scoprire la causa dell'attacco. Indaga, interroga e soprattutto proteggi The Masquerade."