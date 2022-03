Vampire: The Masquerade - Swansong in un nuovo trailer che si focalizza sulle abilità

Vampire: The Masquerade - Swansong si è mostrato in un nuovo trailer durante il Future Games Show che si è tenuto nella serata di ieri. Questo capitolo della serie World of Darkness si concentra su tre vampiri molto diversi, tutti con abilità diverse. Galeb è un minaccioso e cinico membro di 300 anni del clan Venture. Leysha è un profeta e una madre, e un membro dell'enigmatico clan Malkavian. Emem ha 100 anni, è una diva del jazz e membro del seducente clan Toreador.

"Ognuno dei tre eroi ha una scheda del personaggio che il giocatore può personalizzare completamente", ha spiegato di recente lo sviluppatore Big Bad Wolf Studio.

I giocatori possono essere esperti di parole e persuasione e dominare gli altri, oppure possono sviluppare le loro abilità tecnologiche in modo da poter hackerare computer e serrature. I personaggi hanno anche poteri da vampiro: le Discipline. Ad esempio, Leysha può Offuscare per nascondere alla sua presenza, Emem usa Velocità per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e Galeb fa degli altri il suo burattino usando Dominazione.

Vampire: The Masquerade - Swansong uscirà il 19 maggio su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Fonte: Wccftech