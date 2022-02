Vampyr a quota 2 milioni di unità vendute, Twin Mirror non ha soddisfatto le aspettative di vendita

Con Twin Mirror, i produttori di Life is Strange, Dontnod Entertainment hanno pubblicato il loro ultimo grande progetto fino ad oggi a dicembre 2020. Con disappunto degli sviluppatori, è diventato subito evidente che Twin Mirror è stato accolto con moderazione sia dalla critica che dai giocatori. Dopo le deludenti valutazioni, anche i dati di vendita si trovano a un livello molto basso, come ha ammesso lo studio in un recente annuncio.

Come ha spiegato Dontnod Entertainment, finora solo il 75% degli investimenti fatti in Twin Mirror è stato recuperato. Secondo le loro stesse dichiarazioni, i responsabili non rinunciano alla speranza che il thriller riesca ancora a uscire dalla zona delle perdite. Le ragioni addotte da Dontnod Entertainment sono "un mercato che è stato saturato a livello mondiale entro la fine del 2021" e "la chiusura improvvisa del mercato cinese".

Resta da vedere fino a che punto il fallimento commerciale di Twin Mirror influenzerà i futuri progetti di Dontnod Entertainment. Per quanto riguarda Vampyr, il gioco ha venduto 2 milioni di unità, oltre ad 8 milioni di download quando è stato reso gratuito su Epic Games.

Attualmente Dontnod ha sei giochi in via di sviluppo che non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

