Vampyr è il nuovo titolo gratuito di Epic Games Store

Le festività natalizie continuano, il che significa che è tempo di un altro gioco gratuito per PC su Epic Games Store. Quello di oggi è Vampyr, un gioco di ruolo d'azione sul risveglio durante una devastante pandemia con una potente sete di sangue umano.

In Vampyr, vestirete i panni del ​​Dr. Jonathan Reid, un veterano della prima guerra mondiale che torna a casa a Londra solo per svegliarsi in una fossa comune. Reid ha in qualche modo contratto il vampirismo durante lo scoppio dell'influenza spagnola e impara rapidamente che c'è molto di più oltre alla pandemia. I cacciatori di vampiri si aggirano per le strade e mostri assetati di sangue si aggirano per i vicoli di Whitechapel in cerca di nuove vittime.

"Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e ti sei appena trasformato in un vampiro. La città è devastata da una terribile influenza e, in quanto medico, è tuo dovere trovare una cura per salvare i cittadini. Ma sei anche un vampiro, condannato a nutrirti del sangue di coloro che hai giurato di curare. Riuscirai a controllare il mostro che si cela dentro di te? Il destino di Londra dipende dalle tue azioni" si legge nella descrizione.

Come sempre, Vampyr sarà disponibile a titolo gratuito per solo un giorno. Domani sempre alle 17:00 Epic Games Store offrirà un nuovo gioco.

Fonte: Epic Games