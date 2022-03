Venice Master è un simulatore che ci trasporta nella Venezia rinascimentale tra gondolieri, mercanti e artisti

PlayWay, ovvero il publisher di I Am Jesus Christ, e lo sviluppatore SolidGames hanno annunciato Venice Master, un simulatore che ci trasporta letteralmente nella Venezia rinascimentale.

Il titolo è stato annunciato attraverso un trailer visibile più in basso.

"Venice Master è un gioco in cui sarai uno degli abitanti di Venezia, il cuore finanziario e culturale dell'Europa rinascimentale", si legge nella descrizione ufficiale su Steam. "Ti attendono molti compiti insoliti nella città lagunare. Partirai da zero e dovrai investire il denaro guadagnato in nuove attività. Il tuo lavoro ti darà anche grandi soddisfazioni - non è dati tutti costruire una città sull'acqua!"

"Costruire sull'acqua è una sfida e richiede metodi unici, ma prima di iniziare il lavoro è necessario prepararsi a fondo. Devi prima realizzare i macchinari necessari per i lavori di costruzione, metallurgia e carpenteria, così come le barche da trasporto specializzate e molte altre cose. In questo modo sarai in grado di intraprendere le sfide di costruzione più ambiziose, come la ricostruzione del Ponte di Rialto o l'edificazione di palazzi lussuosi per l'aristocrazia".

Venice Master è ancora in via di sviluppo e, come si può leggere sulla pagina Steam dedicata, il titolo dovrebbe arrivare nel 2024.

