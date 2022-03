Elden Ring vs Skyrim vs Breath of the Wild? I 10 migliori Open World per la redazione di IGN.com

Dal deserto del Mojave all'Interregno, dall'Ovest Selvaggio a quello Proibito, molti Open World sono in grado di farci perdere nelle loro ambientazioni, i loro mondi, le loro storie... e i loro dungeon.

Oltre a questo, ci si può anche "perdere" tra gli Open World, essendocene così tanti - e di così validi. Eleggere i propri preferiti è una sfida per tutti, e anche la redazione di IGN si è cimentata in questa prova: questi sono i dieci migliori Open World secondo IGN.com.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Elden Ring Fallout New Vegas The Elder Scrolls V: Skyrim Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Horizon Forbidden West Spiderman Miles Morales

A distanza di anni, GTA 5 sembra essere riuscito a strappare il gradino più basso del podio scalzando la successiva produzione titanica di Rockstar Games grazie ai costanti aggiornamenti di GTA Online, alla coralità dei protagonisti e alla vita infusa in San Andreas.

Più o meno lo stesso viene detto di The Witcher 3, a cui viene riconosciuta un'eccellente varietà nelle ambientazioni, oltre che "le espansioni migliori nella storia del videogioco" (Hearts of Stone e Blood and Wine).

Breath of the Wild viene invece nominato il migliore in quanto "realizzazione definitiva della serie di Zelda, un concetto che già immaginavamo [la redazione di IGN] al tempo del NES. Breath of the Wild è, semplicemente, il gioco che immaginavamo di giocare in quegli anni. Le immagini che creavamo nelle nostre menti [...] improvvisamente rese tridimensionali, completamente esplorabili e infinitamente rigiocabili".

Siete d'accordo?

Fonte: IGN