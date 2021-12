Videogiochi e abbigliamento: c'è una 'tutina ninja' per giocatori che ha anche una modalità...bagno

Arriva una nuova idea molto bizzarra per i giocatori dalla terra del Sol Levante. Visto che sono iniziati i primi freddi, se siete tra coloro che passano molte ore sui videogiochi questa notizia può fare proprio al caso vostro.

Damegi 4G (o chiamata anche "Ninja Onesie"), è una tuta creata per mantenere i giocatori non solo al caldo, ma per farli giocare al meglio delle loro capacità. Le caratteristiche includono un cappuccio ampio in modo che le cuffie possano adattarsi all'interno, un copricapo regolabile che può essere cambiato, maniche regolabili per evitare che intralcino il mouse e altro ancora.

L'idea è dell'azienda Bauhutte (sì, la stessa che ha creato il letto da gaming) che ha aggiunto una particolare feature chiamata "Drop Seat". In sostanza è una cerniera che consente ai giocatori di ridurre il tempo trascorso in bagno il meno possibile, dando così accesso facile e veloce alla toilette. In questo modo sarete efficienti e veloci.

Visto che ci avviciniamo al Natale, se volete farvi un regalo potete acquistare Ninja Onesie su Amazon ad un prezzo di poco meno di 90 euro (spese di spedizione escluse).

