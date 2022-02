Videogiochi e acquisizioni il 2022 è già record! In un mese si è speso più di tutto il 2021

E' passato solamente da pochissimi giorni gennaio 2022 ma è già tempo di record: il valore totale delle acquisizioni e fusioni ammonta infatti a $ 85,4 miliardi, un record che supera persino i dati di gennaio 2021.

Solo tre importanti accordi, ovvero l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft da 68,7 miliardi di dollari, l'acquisto di Zynga da parte di Take-Two per 12,7 miliardi di dollari e l'accordo di Sony per l'acquisto di Bungie per 3,6 miliardi di dollari ammontano a quella incredibile cifra. Oltre a questo c'è anche un ulteriore numero di accordi minori come Stillfront che ha acquisito l'editore mobile 6Waves per $ 201 milioni, Team17 che ha speso $ 100 milioni per l'editore indipendente The Label e l'IP Hell Let Loose e altri $ 86 milioni per lo sviluppatore Astragon.

Non solo, ma secondo gli analisti di Drake Star, l'industria potrebbe arrivare $ 150 miliardi di accordi quest'anno. Non dimentichiamoci che anche Electronic Arts durante la sua ultima conferenza sugli utili ha dichiarato che in futuro penserà ad ulteriori acquisizioni, per non parlare di Jeff Grubb e Geoff Keighley che affermano la presenza di nuove manovre in vista.

"Siamo nel bel mezzo di un gran numero di accordi in questo momento e l'argomento continua ad essere molto caldo", ha detto Michael Metzger di Drake Star.

