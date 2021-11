Videogiochi e blockchain? Parla Schreier: 'tutti dicono che è il futuro ma nessuno sa spiegare perché'

Da un po' di tempo a questa parte si continua a parlare di NFT e tecnologia blockchain, con diverse società del gaming, come Electronic Arts, Square Enix e Take-Two per citarne alcune, che durante i loro resoconti finanziari hanno dichiarato di essere favorevoli a questi scambi dato che rappresentano "il futuro".

Tuttavia Jason Schreier di Bloomberg si è chiesto perché tutte queste aziende affermano che il blockchain sia il futuro se non si sa perché e come applicarli ai videogiochi. Per Schreier parlare di NFT e blockchain è una sorta di "strategia" da parte delle aziende per rendere curiosi gli investitori. "Non credo che ci sia qualcosa che la blockchain possa fare che non sia già stato possibile nello sviluppo di videogiochi per anni, quindi penso che la risposta effettiva sia dire la parola 'blockchain' rende gli investitori eccitati" riportando poi un breve estratto da una conference call di Electronic Arts.

Il giornalista di Bloomberg chiede poi alle persone di spiegare perché la blockchain sarebbe una cosa così innovativa per le aziende, visto che in qualche modo c'è sempre stata: "Voglio legittimamente sapere cosa può fare la blockchain per i giochi che non è stato possibile prima, se qualcuno ha effettivamente una risposta. Ma le persone ricevevano oggetti unici e vendevano oro per soldi veri in World of Warcraft intorno al 2004".

I don't think there's anything blockchain can do that hasn't already been possible in video game development for years, so I think the actual answer is "Saying the word 'blockchain' makes investors horny" — Jason Schreier (@jasonschreier) November 10, 2021

One answer I've seen is "you can own items and transfer them across different games" as if making a single video game isn't a logistical nightmare as it is. What game is going to have the time and budget to create and balance assets from OTHER games too? — Jason Schreier (@jasonschreier) November 10, 2021

"Una risposta che ho visto è 'puoi possedere oggetti e trasferirli tra giochi diversi' come se realizzare un singolo videogioco non fosse un incubo logistico così com'è. Quale gioco avrà il tempo e il budget per creare e bilanciare risorse anche da ALTRI giochi?" conclude Schreier nella sua opinione.

Anche Ubisoft ha già annunciato di voler creare i propri videogiochi con NFT. Tuttavia, la tecnologia NFT e blockchain viene rifiutata tra molti giocatori per il presunto alto livello di contaminazione che si crea con i certificati digitali. Come detto, tra queste società c'è anche Square Enix che recentemente ha lanciato il suo primo gioco di carte basato su NFT che a quanto pare ha avuto successo.