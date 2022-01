Videogiochi blockchain: United Esports e Dfinity Foundation creano un concorso da $10 milioni

La società di media e marketing di eSports United Esports e Dfinity Foundation, gli sviluppatori del protocollo blockchain di Internet Computer, hanno creato un concorso con in palio un montepremi da 10 milioni di dollari a chi svilupperà un videogioco con la tecnologia blockchain. Sono già aperte le iscrizioni per candidarsi allo sviluppo di giochi Achievement Unblocked.

Achievement Unblocked offre agli sviluppatori - neofiti o già avviati - la possibilità di sviluppare un gioco. Verranno selezionati un massimo di 100 partecipanti che gareggeranno facendosi strada attraverso lo sviluppo di un nuovo gioco. United Esports dal canto suo è un'organizzazione di media eSport nordamericana fondata nel 2018 da Felix LaHaye e gestisce media, marketing, eventi di eSport e investimenti.

"Siamo così entusiasti di condividere ciò che Achievement Unblocked ha da offrire con il mondo e siamo felicissimi di avere un professionista del settore così incredibile e dedicato come nostro ospite", ha affermato LaHaye, fondatore e CEO di United Esports. "Così spesso vediamo sviluppatori di giochi indipendenti che vogliono perseguire la loro visione artistica, lottare con un percorso impegnativo e pieno di ostacoli. Questo è il motivo per cui abbiamo creato questa serie di competizioni e non vediamo l'ora di aiutare la prossima generazione di sviluppatori a superare le barriere tradizionali e lanciare vittoriosamente i loro giochi su Achievement Unblocked".

"Con l'ascesa del Web 3, non c'è mai stato un momento migliore per essere un giocatore", ha affermato il commentatore di eSport Mitch "UberShouts" Leslie, in una dichiarazione. "Sono estremamente entusiasta di intraprendere questo viaggio con i nostri talentuosi sviluppatori, poiché cercano di sfruttare la potenza della blockchain e di Internet Computer".

Fonte: VentureBeat