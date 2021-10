Il videogioco più frustrante per i giocatori giapponesi è stupefacente

Ci sono molti dibattiti su quale sia veramente il videogioco più difficile di tutti i tempi. La difficoltà e le frustrazioni di un gioco dipendono tutte dal numero di partite giocate e dal livello di abilità generale. Tuttavia, ci sono alcuni giochi che molte persone considerano il campione indiscusso della difficoltà, che si tratti di un'esperienza AAA classica retrò o moderna. Un sondaggio è stato condotto dal sito web di giochi giapponese Inside-Games, chiedendo ai giocatori quale fosse il videogioco più frustrante a cui abbiano mai giocato, con alcuni risultati attesi e inaspettati.

Al numero 5 di questo sondaggio troviamo Sekiro: Shadows Die Twice di From Software, che è piuttosto appropriato considerando che lo studio è famoso per la sua difficoltà brutalmente punitiva. Proprio come il suo altro franchise Dark Souls, il gioco richiede al giocatore di apprendere i dettagli del combattimento, con dettagli importanti come i momenti precisi per parare l'attacco di un nemico. Molte di queste risposte includono l'essere bloccati sui mini-boss di Sekiro o persino sui nemici di base.

Al quarto posto del sondaggio c'è Ghosts 'n Goblins di Capcom, un classico NES in cui un i tanti nemici sono il principale punto di frustrazione. Non sorprende invece che al terzo posto ci sia un altro titolo di From Software, ovvero il primo Dark Souls. Il gioco che si è attestato in seconda posizione è l'originale Resident Evil per PlayStation 1. Secondo le risposte dei giocatori giapponesi, il principale motivo di frustrazione era una combinazione di fattori, dall'atmosfera opprimente del gioco ai molti spaventi presi per i nemici.

Al primo posto Undertale: nonostante la sua premessa, i giocatori possono anche decidere di massacrare ogni creatura che incontrano. Questi fan hanno trovato non solo difficile il gioco, ma anche il boss finale di questo percorso per i giocatori interpellati è risultato frustrante, alcuni citando diverse centinaia di tentativi di fallimento. Considerando che il boss stesso ha lo scopo di punire il giocatore anche solo per aver seguito questa strada, è piuttosto appropriato.

Fonte: Soranews 24