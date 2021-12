Videogiochi: dal Giappone arriva il 'massaggiatore da mani per gamer'

La società giapponese Bauhutte ha rilasciato il massaggiatore portatile MSG-01H-BK per i giocatori. Il dispositivo consente non solo di rilassarvi dopo lunghe sessioni di gioco, ma anche di preparare i muscoli delle braccia per intense battaglie.

Il gadget è dotato di 15 zone di massaggio e offre una scelta di modalità tra massaggio generale e massaggio speciale per le dita. La durata di una sessione è di 10 minuti. Tutte le modalità forniscono tre livelli di pressione. Il massaggiatore è adatto sia per destrimani che per mancini. L'MSG-01H-BK ha anche una modalità di riscaldamento senza massaggio. Questo riscalderà i muscoli delle braccia e delle dita, preparandoli per lunghe sessioni di gioco. Va notato che il dispositivo ha ricevuto la certificazione di dispositivo medico in Giappone.

Le dimensioni del dispositivo sono 170 × 185 × 100 mm e il peso è di circa 750 grammi. Riceve alimentazione da una presa comune: il consumo di energia è di circa 12 watt. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune immagini che mostrano come funziona il dispositivo.

Al momento, il massaggiatore Bauhutte MSG-01H-BK per i giocatori è disponibile solo attraverso la piattaforma giapponese del negozio online di Amazon, dove viene offerto per circa $ 148, ma il primo lotto del dispositivo è già andato esaurito.

Fonte: SoraNews24