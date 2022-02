Horizon Forbidden West: Rispondiamo alle vostre domande in diretta su Twitch!

In seguito alla pubblicazione della nostra recensione di Horizon Forbidden West ad opera del direttore di Eurogamer.it Stefano Silvestri, sarà proprio Stefano - assieme a Riccardo Cantù, a rispondere a tutte le domande che potreste avere riguardo l'analisi e l'ultimo titolo di Guerrilla Games, la prima grande esclusiva di Sony del 2022.

Stefano e Riccardo vi aspettano in diretta sul nostro canale Twitch.tv a partire dalle 18 e 30 per una sessione di "QeA" in live, pronti a rispondere a qualsiasi dubbio e svelare i retroscena dietro la recensione di Horizon Forbidden West.

Di seguito potete trovare il nostro canale Twitch in embed direttamente nel corpo della news. Nel caso la diretta sia ormai conclusa, potete recuperarla semplicemente guardando i VOD relativi al nostro canale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non mancate, e fateci sapere cosa ne pensate!