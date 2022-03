Videogiochi in Italia sempre più in crescita: nel 2021 superati i 2,2 miliardi di euro

IIDEA rende noti i dati sui consumi di videogiochi nel nostro Paese nel 2021. Dopo un 2020 da record, il settore continua a registrare numeri positivi con un giro d'affari di 2 miliardi e 243 milioni di euro, in crescita del 2,9% rispetto alla precedente rilevazione.

Il numero dei videogiocatori appare in leggera diminuzione con 15,5 milioni di persone, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, che hanno trascorso parte del loro tempo libero videogiocando. A crescere è stato, però, il coinvolgimento nei confronti del medium: sono state dedicate ai videogiochi in media 8,7 ore a settimana, in particolare su console, ben mezz'ora in più rispetto all'analisi precedente.

Per quanto riguarda il giro d'affari del 2021, il segmento software si riconferma il più forte del mercato con un valore pari a 1,8 miliardi di euro, grazie all'ottima performance del digitale e delle app. Sul fronte hardware, vista la straordinaria performance delle console next gen che registrano un incremento del 21,6%, il comparto console registra un fatturato di 443 milioni di euro con una crescita del 12,1%.

Nel 2021 il numero dei videogiocatori ha fatto registrare una leggera flessione rispetto all'anno precedente, con 15,5 milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel corso dell'anno, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, di cui il 56% uomini e il 44% donne. Le fasce d'età in cui si videogioca di più sono quelle tra i 15-24 anni e tra i 45-64 anni che registrano rispettivamente 3,7 milioni di videogiocatori al loro interno.

Per quanto riguarda le piattaforme di gioco più utilizzate, i dispositivi mobile come smartphone e tablet vanno per la maggiore, con 9 milioni di videogiocatori italiani a utilizzarli, tra cui 4,2 milioni di donne. Seguono PC e console domestiche con 6,9 milioni di utenti. Resiste il segmento delle console portatili, utilizzate da 1,4 milioni di persone.

Veniamo alla classifica dei titoli più giocati nel 2021 in Italia:

FIFA 22 GTA V FIFA 21 Spider-Man Miles Morales Animal Crossing: New Horizons Minecraft per Nintendo Switch Assassin's Creed Valhalla Call of Duty Vanguard F1 2021 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2021 Tom Clancy's Rainbow Six Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure The Crew 2 Gran Turismo Sport

Fonte: IIDEA